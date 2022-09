POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ESEGUITA MISURA CAUTELARE DAL PERSONALE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI AVEZZANO.

- Advertisement -

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

Nella mattinata odierna il personale del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano provvedeva a notificare ad un giovane di anni 25, di Avezzano, che annovera diversi precedenti di Polizia, l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Avezzano, Dr.ssa Daria LOMBARDI, che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati per lavoro e vita privata dalle persone offese dal reato di atti persecutori, nonché l’allontanamento dalla casa familiare; lo stesso dovrà mantenere una distanza dalle predette persone, non inferiore a 500 metri – Tale misura è stata emessa a seguito degli accertamenti esperiti dal predetto Settore Anticrimine, ed è scaturita dalle denunce presentate presso il Commissariato di P.S. di Avezzano da un nucleo familiare residente in un condominio cittadino, che, nel tempo, ha subito numerose vessazioni, minacce e aggressioni fisiche da parte del giovane in questione –

