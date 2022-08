POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ESEGUITA MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Nella serata del 20.08.2022, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano interveniva presso un’attività ristorativa, su richiesta del gestore dell’esercizio commerciale – La chiamata al numero di emergenza era stata inoltrata a causa del comportamento di un cittadino straniero, che aveva cercato di allontanarsi dal ristorante senza pagare il conto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo, che è risultato sprovvisto di documenti, veniva condotto presso gli Uffici del Commissariato, per essere compiutamente identificato – aggiunge testualmente l’articolo online. Una volta terminate le operazioni e dai successivi, approfonditi, accertamenti, emergeva che nei confronti di quest’ultimo era stata emanata dall’A.G. una misura cautelare, ancora da notificare, del divieto di dimora nel Comune di Villetta Barrea (AQ), congiunta al divieto di avvicinamento alle parti offese, provvedimento emesso per aver commesso i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate – Pertanto, gli agenti procedevano a notificargli l’atto, dando corso alla misura nei confronti del cittadino extracomunitario –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it