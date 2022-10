POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ESEGUITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI AVEZZANO UN PROVVEDIMENTO DI CARCERAZIONE NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO ITALIANO.

- Advertisement -

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Nelle prime ore della giornata odierna, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione nei confronti di un pregiudicato locale a titolo di sentenza definitiva di condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – L’arrestato dovrà espiare la pena residua di anni 2 anni e 20 giorni – precisa la nota online. L’attività investigativa compiuta dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato ha permesso di raccogliere numerosi indizi di reato nei confronti dell’arrestato tale da delineare un quadro probatorio a suo carico con indiscusse responsabilità in ordine ai fatti contestati – precisa il comunicato. L’uomo dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Questura di L’Aquila e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it