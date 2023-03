POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL POSTO FISSO DI POLIZIA DELL’OSPEDALE SAN SALVATORE.

- Advertisement -

Il Questore del Capoluogo dr. Enrico De Simone, in attuazione delle indicazioni impartite dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, già dal mese di febbraio u.s., ha disposto il rafforzamento del posto fisso di polizia istituito presso il presidio ospedaliero “San Salvatore”, al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti ed al personale sanitario ivi operante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della più ampia strategia nazionale adottata per assicurare una maggiore presenza degli operatori di polizia e come misura di prevenzione del fenomeno delle aggressioni e delle violenze alle quali risulta particolarmente esposto il personale sanitario nello svolgimento di un servizio essenziale per le comunità. Il numero dei dipendenti della Polizia di Stato già presenti presso la struttura opedaliera durante le ore diurne, è stato integrato da ulteriori elementi che, per tre giorni alla settimana, garantiranno un presidio anche durante le ore serali; tra i loro compiti quello di ricevere le denunce da pazienti e parenti nonché di intervenire, quando sarà necessario, anche con l’ausilio delle pattuglie presenti h24 sul territorio –

