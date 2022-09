POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: RICORRENZA DI SAN MICHELE ARCANGELO, PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, stamane il personale della Polizia di Stato della provincia di L’Aquila ha reso omaggio al suo protettore con una celebrazione eucaristica svoltasi presso la Chiesa di San Silvestro, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, S. Em. il Cardinale Giuseppe Petrocchi, concelebrata unitamente al Cappellano della Polizia di Stato Don Carmelo Pagano Le Rose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla funzione, che è stata allietata dal Coro delle Suore della Comunità di San Giuseppe, hanno preso parte il Vice Direttore Generale della P.S. Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Vittorio RIZZI, il Sig. Prefetto della Provincia di L’Aquila Cinzia TORRACO, Autorità civili, militari e giudiziarie, amministratori pubblici della provincia di L’Aquila, parenti delle vittime del dovere e rappresentanze dell’Amministrazione Civile dell’Interno e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo la Preghiera a San Michele Arcangelo, il Questore Dr. Enrico DE SIMONE ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti ed in particolare al Cardinale Petrocchi, per la sentita vicinanza alla Polizia di Stato – recita il testo pubblicato online. Al termine della cerimonia sono stati consegnati agli alunni della classe prima e seconda della scuola primaria di Pile ,dell’Istituto Comprensivo “G.Mazzini”, i kit scolastici della Polizia di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online.

