Polizia, FALSIFICA I DOCUMENTI PER OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO.

Un uomo originario della Guinea di 22 anni si è presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pescara, allo scopo di rinnovare il proprio permesso di soggiorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante gli accertamenti, gli agenti hanno notato che alcune pagine del passaporto riportavano la stampigliatura di un numero seriale diverso da quello di tutte le altre pagine del passaporto, come se le stesse pagine fossero state inserite appositamente all’interno del documento – recita il testo pubblicato online. L’ uomo è stato arresto dagli agenti dello stesso Ufficio Immigrazione, poiché ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ai sensi dell’art. 497 Bis c.p., in quanto il suo passaporto, ancora in corso di validità e valido per l’espatrio, è risultato contraffatto – recita il testo pubblicato online. #ufficioimmigrazione #falsificazione #Passaporto

