Polizia, Fermato da un agente della Polizia di Stato subito dopo avere derubato e picchiato un farmacista.

Un 32enne è stato arrestato per rapina impropria in danno di una farmacia del centro cittadino – recita il testo pubblicato online. L’ arresto è avvenuto grazie all’ intuito ed alla prontezza di un operatore della Sezione Antirapina della Squadra Mobile il quale ha notato un uomo che correva inseguito da una persona indossante un camice bianco – L’ agente è riuscito a raggiungere il fuggitivo che aveva con sé circa 200 euro di refurtiva appena trafugata dentro una farmacia e che ha reagito violentemente colpendo con un pugno al volto il farmacista – si legge sul sito web ufficiale. Subito dopo ha ingaggiato una colluttazione con l’ investigatore che è riuscito ad immobilizzarlo non senza essere ferito a sua volta, riportando una prognosi di 10 giorni – Una volta condotto in Questura, è stato accertato che il 32enne, con numerosi precedenti di polizia, la scorsa estate è stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. È stato quindi arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre ad essere denunciato per la violazione del foglio di via –

