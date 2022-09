Polizia, FUORI DAL BAR CON DROGA E COLTELLO: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

La Squadra Mobile di Pescara, nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 61enne di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo è stato sorpreso nelle vicinanze di un bar al confine tra Pescara e Montesilvano con 10 gr. di hashish e un coltello a serramanico – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, rinvenendo ulteriori 78 gr. di hashish e 4,4, gr di marijuana, oltre che un bilancino di precisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per il 61enne è scattata anche la denuncia per detenzione abusiva di armi.

Lo riporta una nota diffusa dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara.