Polizia, la nota: MINACCE E AGGRESSIONE AGLI OPERATORI DELLA CARITAS, ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta presso la cittadella della Caritas di via Alento dove un senegalese di 23 anni aveva molestato e minacciato gli operatori della struttura, e poi, all’arrivo della Polizia, ha aggredito gli agenti – Il giovane, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato per lesioni e resistenza a P.U. Gli agenti, intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al 113 che segnalava la presenza di una persona molesta presso il citato centro, hanno prontamente individuato il cittadino straniero che da subito si è dimostrato insofferente alla presenza del personale in divisa – viene evidenziato sul sito web. Il 23enne, durante le fasi dell’ identificazione, ha inveito contro gli agenti e li ha aggrediti in un crescendo di violenza – si legge sul sito web ufficiale. Gli operatori di polizia, grazie anche al sopraggiungere di altre pattuglie, sono riusciti a circoscriverne la condotta violenta e a bloccarlo impedendo di cagionare ulteriori danni a sé e a terzi – precisa la nota online. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato munito del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale –

