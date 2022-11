Polizia, la nota: MONTESILVANO: ARRESTATO UOMO TROVATO CON DROGA E UNA PISTOLA RUBATA.

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Montesilvano per il possesso ai fini di spaccio di oltre 80 g. di cocaina, 328 g. di marijuana e 12 g. di hashish nonché una pistola rubata – Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno controllato in strada e trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente occultata nella propria autovettura – si legge sul sito web ufficiale. A casa, durante la successiva, perquisizione, è stata trovata una vera e propria postazione di spaccio con il resto dello stupefacente suddiviso in varie confezioni, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In un cassetto della camera da letto, è stata rinvenuta una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore rifornito di 8 colpi, risultata provento di furto – Ora l’uomo si trova in carcere dove è stato condotto a disposizione dell’autorità Giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale. #droga #spaccio #pistola #SquadraMobile #indagini #arresto

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Questura di Pescara e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it