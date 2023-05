Polizia, la nota: MONTESILVANO: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA UNA DISCOTECA ABUSIVA

- Advertisement -

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento dell’afflusso di persone nell’intera provincia pescarese, il Questore Luigi LIGUORI ha intensificato i controlli con particolare attenzione alle discoteche e ai locali pubblici della movida – viene evidenziato sul sito web. La notte 1° maggio, la Divisione Amministrativa ha accertato che all’interno di un circolo privato di Montesilvano era in atto un evento musicale e danzante, animato da due dj ed un noto cantante sudamericano, alla presenza di oltre 300 persone, svolto in maniera abusiva poiché priva della licenza – Gli operatori della Squadra Amministrativa hanno interrotto l’attività abusiva sottoponendo a sequestro preventivo il locale e denunciando il titolare per esercizio abusivo di pubblico spettacolo – riporta testualmente l’articolo online. È stato altresì accertato che nei mesi addietro erano stati organizzati altri spettacoli danzanti con l’intervento di gruppi musicali e cantanti, pubblicizzati su vari profili social e con accesso consentito a tutti e non solo ai soci, previo pagamento del titolo d’ingresso –

