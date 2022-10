Polizia, la nota: MOVIDA: arrestato due volte nel giro di poche ore

- Advertisement -

E’ quanto accaduto lo notte tra sabato e domenica – Poco dopo l’una, le pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impegnate nel servizio interforze disposto per garantire la sicurezza nei contesti della “movida”, sono intervenute all’esterno di un locale nella zona di “Pescara Vecchia” dove un giovane aveva aggredito il titolare che, vedendolo entrare agitato e visibilmente ubriaco, aveva rifiutato di dargli da bere invitandolo ad uscire – Ciò ha scatenato la reazione dell’uomo che se l’è presa, oltre che con l’esercente, anche con alcuni avventori, prendendo a calci sedie e tavoli ed aggredendo gli operatori di polizia subito giunte sul posto che lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale Tuttavia, neppure due ore dopo, l’uomo che era stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, è stato sorpreso dai Carabinieri in viale Marconi, mentre guidava a forte velocità. Una volta bloccato, è stato nuovamente arrestato per evasione – si apprende dalla nota stampa.

