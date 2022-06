Polizia, Nasce anche in Abruzzo DonatoriNati Polizia di Stato

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Nasce anche in Abruzzo DonatoriNati Polizia di Stato: l’Associazione che da 18 anni su tutto il territorio nazionale è impegnata nella raccolta di sangue e nella divulgazione della cultura del dono del sangue – si apprende dalla nota stampa. La presentazione nella Giornata Mondiale del Donatore il 14 giugno alle ore 11.30 presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in via Pesaro 7 a Pescara – Sarà presente il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il Questore Luigi Liguori e il Presidente DonatoriNati Abbruzzo Graziano Morresi – precisa la nota online. “Abbiamo scelto di presentare gli obiettivi della nostra Associazione in una giornata importante per il mondo dei donatori e del volontariato – recita il testo pubblicato online. Siamo certi che le Istituzioni, i giovani, i cittadini non ci deluderanno – recita il testo pubblicato online. Donare il sangue salva la vita e ognuno può e deve fare la propria parte”.- affermail Cav. Graziano Morresi Presidente DonatoriNati Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Le iniziative di DonatoriNati Polizia di Stato, promosse nell’ambito della GMD sono state supportate da Intesa San Paolo in qualità di Main Sponsor. “Esserci sempre” la missione della Polizia di Stato al servizio dei cittadini si unisce a quella delle altre forze delle Istituzioni perché donare il sangue salva la vita – si legge sul sito web ufficiale.

