Polizia, NASCONDEVA IN UN GARAGE DROGA, SOLDI E UN SUV RUBATO: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne italiano, disoccupato e pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di 80,8 g. di cocaina, 2.694,4 g. di hashish e 6.454,2 g. di Marijuana, denunciandolo contestualmente anche per la ricettazione di una costosa automobile risultata rubata – si legge sul sito web ufficiale. Allo stesso è stata sequestrata la somma di euro 18.600 in contanti – aggiunge la nota pubblicata. Nel dettaglio, a seguito di attività info-investigativa, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha accertato che il predetto, dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, stava utilizzando un garage a Montesilvano quale base logistica per lo stoccaggio e la parcellizzazione della droga – si apprende dal portale web ufficiale. Il locale non era in alcun modo formalmente riconducibile all’arrestato e risultava ben distante dalla sua abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quindi, gli investigatori hanno avviato le indagini che hanno permesso di cogliere il 34enne proprio mentre faceva ingresso nel suddetto garage, all’interno del quale è stata trovata tutta la citata droga, insieme a materiale usato per il relativo confezionamento e parcellizzazione – Il tutto era custodito all’interno di un SUV Mercedes GLE senza targhe, risultato denunciato come provento di furto a Pescara lo scorso ottobre, custodito a sua volta all’interno del garage – L’uomo, tratto in arresto, aveva con sé oltre 18 mila euro in contanti, sequestrati unitamente alla droga ed al veicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si calcola che il narcotico, risultato essere di particolare qualità, rivenduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it