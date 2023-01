Polizia, NASCONDEVA LA DROGA NELLA ROULOTTE: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

Polizia, ultime dal sito:

NASCONDEVA LA DROGA NELLA ROULOTTE: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO Continuano i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Luigi Liguori con l’obiettivo di continuare ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio – Nella serata di mercoledì la Squadra Volante, diretta dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, ha tratto in arresto un 44enne perché trovato in possesso di oltre 25 grammi di droga nascosta in una roulotte posteggiata nel quartiere Rancitelli – aggiunge la nota pubblicata. In particolare, gli agenti hanno notato un giovane che, uscito da una roulotte, si è allontanato velocemente – Tale condotta ha insospettito gli operatori che hanno deciso di procedere ad un controllo che ha avuto riscontro positivo – All’interno della roulotte, è stato infatti rintracciato un uomo che, alla richiesta dei documenti di riconoscimento da parte degli agenti, è apparso teso e agitato, tanto che il controllo è poi sfociato in una vera e propria perquisizione – si apprende dalla nota stampa. Nella roulotte sono stati trovati complessivamente oltre 25 grammi di cocaina e hashish, in parte suddivisa in dosi, sostanza da taglio e altro materiale utile per il confezionamento, nonché oltre 100 euro in banconote di vario taglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto è stato sottoposto a sequestro – riporta testualmente l’articolo online. Gli ulteriori accertamenti svolti negli uffici della Questura hanno permesso inoltre di verificare che l’uomo, probabilmente per interferire nei controlli, ha fornito dati anagrafici differenti da quelli reali – L’uomo è stato infine arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – riporta testualmente l’articolo online. #controllodelterritorio #essercisempre #squadravolante

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it