Polizia, Notte di controlli per la Polizia di Stato in provincia di Teramo

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Teramo:

Nell’ambito della campagna di prevenzione, fortemente voluta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il contrasto del fenomeno dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti da parte di chi si pone alla guida, nella nottata tra sabato e domenica scorsi, la Polizia Stradale di Teramo ha organizzato un posto di controllo in località Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web. Obiettivo del servizio è stato quello di prevenire gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. La Sezione di Polizia Stradale si è avvalsa della collaborazione del Medico dell’Ufficio Sanitario della locale Questura che ha coadiuvato il lavoro degli operatori della Specialità con l’ausilio della strumentazione idonea all’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nella saliva dei conducenti fermati – precisa la nota online. È stato un bel lavoro di equipe che sottolinea l’attenzione riservata al fenomeno delle “Stragi del sabato sera” da parte delle Istituzioni, particolarmente sensibili al fenomeno – recita il testo pubblicato online. Questo il bilancio complessivo dell’attività svolta nella notte: sono stati fermati e controllati 21 veicoli ed identificate 31 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre ad altre contestazioni per violazioni del Codice della Strada, sono stati trovati positivi all’accertamento sull’assunzione di alcol 7 conducenti, di cui uno “neo patentato” ed uno di essi anche all’assunzione di stupefacenti – Ai sette conducenti, di cui tre deferiti all’Autorità Giudiziaria, è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e ritirata la patente di guida – si legge sul sito web ufficiale. Il tasso alcolemico accertato più elevato è risultato essere di 2,70 gr/l. L’obiettivo del lavoro della Polizia Stradale è quello di rendere maggiormente consapevoli i conducenti dei veicoli sui rischi che assumono per se stessi e per gli altri ponendosi alla guida in stato di alterazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Questura di Teramo e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it