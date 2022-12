Polizia, Servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica.

- Advertisement -

Nei giorni scorsi, al fine di contrastare l’incidentalità legata alla guida in stato di ebbrezza, la Polizia Stradale, con il supporto della Questura, del personale sanitario della Polizia di Stato e delle Unità Cinofile antidroga, ha svolto un mirato servizio nelle ore serali e notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’attività di accertamento sull’assunzione di alcol e/o droga è stata effettuata con l’impiego di nuove modalità di prelievo dei liquidi biologici direttamente sulla strada e dal momento del controllo da parte della Polizia di Stato, utilizzando anche test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droga nella saliva dei controllati – Nel corso del servizio sono state ritirate nr. 4 patenti a persone positive all’alcool test, di cui una positiva all’assunzione di droga – si legge sul sito web ufficiale. Dal 1° gennaio 2022, la Polizia Stradale di Pescara ha redatto nr. 164 verbali per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e nr. 8 verbali per la guida sotto l’effetto di droghe – #incidentestradale #poliziastradale #nodrink #nodrugs #incidentistradali #alcoltest

