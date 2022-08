Polizia, Si rendono responsabili di una rissa durante i festeggiamenti della “Madonna dei Miracoli “ a Casalbordino (CH): denunciati e raggiunti dal c.d. “DASPO Urbano” noto anche come “DASPO Willy”

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di Chieti:

Alcune settimane fa, tre uomini si rendevano responsabili di una rissa durante i festeggiamenti della festa della “Madonna Dei Miracoli” a Casalbordino (CH), per futili motivi – aggiunge la nota pubblicata. Sul posto, intervenivano i Carabinieri della Stazione di Casalbordino (CH) che, dopo aver sedato la rissa, identificavano e denunciavano, alla competente Procura della Repubblica, gli autori dell’aggressione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da tale attività d’indagine, al termine di un’accurata istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore della provincia di Chieti, al fine di frenare la pericolosità sociale degli aggressori, ha emesso nei loro confronti, il provvedimento di “divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”, per anni due, esteso in diversi locali ubicati nel comune di Casalbordino (CH). La predetta misura di prevenzione è stata introdotta con il D.L. 130/2020, di seguito al tragico episodio della c.d. “movida violenta” avvenuto in Colleferro (Roma), il 06/09/2020, nel corso del quale trovò la morte il giovane Willy Monteiro Duarte e si prefigge di infrenare la pericolosità sociale di persone che sono state condannate o denunciate per reati contro la persona e/o il patrimonio e che comunque si sono resi responsabili di risse o altri gravi fatti presso esercizi pubblici – precisa la nota online. La violazione al divieto de quo è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro – recita il testo pubblicato online.

