Polizia, ultime: COMMISSARIATO DI P.S. DI SULMONA : ARRESTATO UOMO SORPRESO A CEDERE COCAINA E SEQUESTRATI 180 GRAMMI DI SOSTANZA STUPEFACENTE

La Polizia di Stato di Sulmona, nell’ambito di mirati e riservati servizi volti al contrasto degli stupefacenti, ha individuato, in Pratola Peligna, un uomo, tra l’altro gravato da precedenti specifici, che si aggirava in quel centro cittadino con fare sospetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo un lungo pedinamento, il sospetto veniva visto confabulare con una persona e, successivamente, condursi in una zona isolata e periferica con la propria auto dove veniva raggiunto dalla persona con cui aveva conversato, anch’egli a bordo di un’auto, ed i poliziotti assistevano allo scambio di un piccolo involucro tra i due – si apprende dalla nota stampa. Pertanto decidevano di intervenire e, fermati i due individui, riscontravano che oggetto dello scambio era stato un involucro contenente cocaina – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della perquisizione personale, oltre la cocaina, circa 1 grammo, l’uomo attenzionato veniva trovato in possesso della somma di euro 800, che veniva sequestrata – Immediatamente il focus investigativo si spostava sull’abitazione del fermato dove, ben occultati all’interno di una intercapedine, sono stati rinvenuti più di 180 grammi di cocaina – All’interno dell’abitazione venivano, inoltre, sequestrati bilancini di precisione ed altri strumenti atti al confezionamento ed al taglio della sostanza stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questi fatti il soggetto è stato posto agli arresti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e denunciato per cessione e detenzione di sostanza stupefacente, mentre il cliente destinatario della cessione è stato segnalato al Prefetto di L’Aquila quale assuntore di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato.

