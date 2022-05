Polizia, ultime: COMMISSARIATO DI P.S. DI SULMONA: LIBERO DAL SERVIZIO, INTERVIENE PER AUTO FUORI CONTROLLO; RITIRATA PATENTE E SEQUESTRATO VEICOLO

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Un poliziotto in servizio presso il Commissariato di P.S. Sulmona, mentre si trovava libero dal servizio nel centro cittadino, ha notato un’auto che appariva fuori controllo e procedeva zigzagando, mettendo in pericolo la circolazione ed i pedoni – aggiunge la nota pubblicata. L’operatore di polizia, nell’immediatezza, si adoperava ed interrompeva la corsa dell’automobile, riuscendovi non senza difficoltà, qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine – si apprende dalla nota stampa. Constatando che il soggetto fermato appariva in preda ad una fortissima alterazione da alcool, provvedeva, tramite chiamata al 113, a richiedere l’ausilio dei colleghi della Volante del Commissariato di Sulmona, che pochi minuti dopo giungevano sul posto – Alla vista degli operatori in divisa, l’uomo cercava la fuga tentando di riprendere la marcia del veicolo, ma la prontezza di riflessi degli operatori ne interrompeva l’azione dopo pochi metri – precisa il comunicato. Invitato a sottoporsi ai prescritti controlli sanitari per verificarne lo stato alcolemico e/o l’eventuale assunzione di stupefacenti, l’uomo si rifiutava e, pertanto, è stato denunciato si sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza). Lo stesso, a cui veniva ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto, verrà sottoposto a procedimento penale e rischia una condanna ad una ammenda che va dai 1500 ai 6000 euro, oltre che all’arresto da sei mesi ad un anno – aggiunge testualmente l’articolo online.

