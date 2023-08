Polizia, ultime: CONTROLLI PONTE DI FERRAGOSTO: 5 GIOVANISSIMI FERMATI E DENUNCIATI PER UNA RISSA ALL’ ALBA IN PIENO CENTRO

Polizia, ultime dal sito:

I dispositivi messi in campo hanno già ottenuto soddisfacenti risultati e permesso di individuare immediatamente le persone coinvolte in due violenti episodi avvenuti nella scorsa notte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono stati infatti identificati e denunciati per rissa cinque giovani che si sono resi responsabili di uno scontro in Piazza della rinascita – A finire nei guai quattro giovani di età compresa tra i 18 ed i 20 anni ed un 17enne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel dettaglio, alle 5:30, più pattuglie della Polizia di Stato sono state inviate in Piazza Salotto dove era stata segnalata una rissa tra giovanissimi – precisa la nota online. Gli agenti sono arrivati sul posto in tempi rapidissimi bloccando i contendenti – aggiunge la nota pubblicata. Ad innescare la rissa sarebbe stato l’ atteggiamento provocatorio di due giovani nei confronti di un gruppo di cui facevano parte due diciottenni e le loro fidanzate – Le provocazioni si sono velocemente trasformate in un violento scontro fisico che ha coinvolto anche un quinto giovane intervenuto a supporto dei primi due e che è cessato al sopraggiungere delle pattuglie che hanno subito bloccato quattro dei contendenti, rintracciando poco dopo anche il quinto partecipante alla colluttazione – Tutti e cinque i giovani sono stato denunciati – precisa la nota online. Sempre nella decorsa notte, in zona Portanuova, gli agenti delle Squdra Volante ed il personale di rinforzo hanno rintracciato, riverso a terra esanime e sanguinante, con evidenti segni al volto di aggressione, un 40enne – L’ uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso – recita il testo pubblicato online. Le pattuglie hanno subito setacciato le zone limitrofe al luogo dove il 40enne è stato trovato, notando a terra delle tracce di sangue che hanno permesso di percorrere a ritroso il tragitto fatto dalla vittima fino a giungere all’area adiacente alla stazione ferroviaria dove era avvenuta l’aggressione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lì sono state rintracciati tre uomini uno dei quali, 34enne di origini nigeriane, presentava delle recenti lesioni, perfettamente riconducibili ad una lite – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ uomo ha ammesso che, per futili motivi, aveva avuto una discussione con uno sconosciuto, alterco passato poi per le vie di fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica e sulle persone coinvolte nei fatti e anche per chiarire la posizione nel territorio nazionale del colluttante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Questura rinnova l’ invito ai cittadini per una gestione consapevole delle prossime festività. #controllodelterritorio #ferragosto #divertimentosano #essercisempre

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it