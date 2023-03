Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO: DENUNCIATO UN UOMO CHE GIRAVA ARMATO DI UN COLTELLO A SERRAMANICO

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

La Polizia di Stato costantemente impegnata sul territorio con il pattugliamento svolto dalla Squadra Volante e dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, ha ulteriormente intensificato i controlli in strada e presso svariati esercizi pubblici di questo centro cittadino – recita il testo pubblicato online. Gli agenti hanno denunciato un 29enne poiché sorpreso, mentre circolava a bordo di una bicicletta, con un coltello con lama di oltre 9 cm. Al momento del controllo, il giovane ha mostrato un immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli operatori a procedere ad un’accurata perquisizione personale, con ritrovamento e sequestro di un coltello a farfalla il cui porto è illecito ai sensi dell’art.699 del Codice Penale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nello stesso pomeriggio, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato controlli in alcuni esercizi pubblici riscontrando in un caso violazioni che hanno portato al deferimento in stato di libertà del titolare di una sala giochi – precisa il comunicato. Nella sola giornata di ieri la Polizia di Stato ha identificato oltre 160 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it