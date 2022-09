Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO: IDENTIFICATE 350 PERSONE

- Advertisement -

Nella giornata di ieri, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Luigi Liguori nel centro cittadino, sono state controllate 350 persone e 180 veicoli – aggiunge la nota pubblicata. Un 23enne maliano è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché, intorno alle 18.00, sul lungomare, gli agenti, coordinati dal Vice Questore Aggiunto Pierpaolo Varrasso, lo hanno identificato mentre era in compagnia di un altro uomo e lo hanno trovato in possesso di varie dosi di hashish. Altre due persone sono state denunciate per resistenza a Pubblico Ufficiale ed oltraggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un giovane nordafricano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, poiché sorpreso con alcune dosi di hashish in un parco cittadino – recita il testo pubblicato online. L’uomo, all’interno dell’area verde, è stato notato dagli agenti in compagnia di altre persone e il successivo controllo, condotto anche con l’ausilio del cane antidroga, ha permesso di rinvenire alcuni grammi di hashish pronti per lo spaccio – riporta testualmente l’articolo online. (Nella foto Pierpaolo Varrasso, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con due agenti della Squadra Volante)

