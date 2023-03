Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO: RINTRACCIATO E ARRESTATO RAPINATORE CONDANNATO A 2 ANNI DI RECLUSIONE

- Advertisement -

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino nigeriano condannato a 2 anni di reclusione – si apprende dalla nota stampa. La Squadra Volante lo ha individuato nel quartiere Rancitelli, durante l’attività di controllo del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’ arrestato è stato riconosciuto colpevole di una rapina commessa in questa provincia nel 2019 e, al termine dell’iter giudiziario, è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione in carcere – si apprende dalla nota stampa. Ieri pomeriggio, inoltre, durante i controlli nel centro cittadino disposte dal Questore Luigi Liguori, un giovane è stato sorpreso con della sostanza stupefacente per uso personale e, pertanto, segnalato alla locale Prefettura – si legge sul sito web ufficiale. Gli agenti, coadiuvati dall’ Unità Cinofila antidroga della Questura, hanno anche rinvenuto altra sostanza stupefacente occultata tra le aiuole di un parco cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Nella sola giornata di ieri sono state controllate oltre 200 persone –

