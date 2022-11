Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA NEL RAGGIO DI POCHI METRI

- Advertisement -

La Squadra Volante e’ intervenuta in via Tiburtina per segnalazione di una tentata rapina in danno di una tabaccheria: un uomo ha minacciato la proprietaria con un collo di bottiglia impossessandosi di circa 700 euro custoditi nella cassa – viene evidenziato sul sito web. La tabaccaia, aiutata da un dipendente, ha reagito cercando di bloccare il rapinatore che a quel punto ha lasciato la presa dei soldi ed è uscito dal negozio ma, subito dopo, è tornato sui suoi passi chiedendo più volte scusa per il gesto compiuto – riporta testualmente l’articolo online. Di fatto, la Squadra Volante lo ha trovato fermo davanti alla tabaccheria – L’ uomo, un italiano di 42 anni, residente a Pescara, è stato segnalato all’ Autorità Giudiziaria – Le Volanti accorse sul posto, durante le prime ricerche, hanno fermato ed identificato poco distante dalla tabaccheria un italiano di 34 anni campano, ma da circa un anno domiciliato a Pescara, estraneo al tentativo di rapina, che, tuttavia, dall’ interrogazione alla banca dati delle forze di polizia, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione della pena di 5 mesi di reclusione poiché condannato dal Tribunale di Napoli per i reati di minaccia, lesioni aggravate e danneggiamento commessi nel 2021 ad Afragola (NA). Pertanto è stato tratto in arresto e condotto in carcere – recita la nota online sul portale web ufficiale. #ControlloDelTerritorio #rapina #tabaccheria #pentimento #esecuzionepena

