Polizia, ultime: CONTROLLO DEL TERRITORIO

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto al controllo di due uomini e una donna, apparsi sospetti, notati a bordo di un’auto – riporta testualmente l’articolo online. Il conducente, con numerosi precedenti, aveva la patente revocata e all’interno del veicolo di proprietà della madre è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm. La donna, invece, aveva un involucro di 2,4 gr. di eroina nascosto nel calzino – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e l’automobile sottoposta a fermo amministrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. La donna è stata segnalata alla prefettura per il possesso per uso personale di droga con il ritiro immediato della patente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Ieri sera, un 33enne aquilano è stato denunciato per furto dopo l’intervento della Squadra Volante in un supermercato di via Nazionale Adriatica Nord dove aveva rubato generi alimentari nascondendoli dentro lo zaino – recita il testo pubblicato online. A carico dell’uomo risultano numerosi precedenti penali specifici.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara.