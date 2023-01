Polizia, ultime: Il Commissariato di PS di Lanciano ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere

- Advertisement -

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Chieti:

Nella giornata del 31 dicembre 2022, personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Lanciano ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto già ristretto agli arresti domiciliari, resosi responsabile di condotte che hanno comportato un aggravamento della misura cautelare già in atto – recita il testo pubblicato online. Inoltre, il personale della Sezione Amministrativa del medesimo Commissariato, a seguito di attività di controllo per il contrasto del commercio ambulante ed abusivo, nonché della commercializzazione illegale di artifici pirotecnici e di prodotti contraffatti ha rinvenuto, presso un’attività commerciale del comprensorio frentano, diverso materiale pirotecnico con certificazione non conforme alla normativa disciplinata dal D.Lgs 123/2015.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Chieti.