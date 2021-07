Polizia, ultime: Insediamento Questore Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Enrico De Simone

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

Questa mattina si è insediato il nuovo Questore dell’Aquila, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Enrico De Simone, che ha sostituito il Dirigente Superiore Dr. Gennaro Capoluongo trasferito a Messina – si legge sul sito web ufficiale. Prima di incontrare il personale e le rappresentanze sindacali, il Questore De Simone ha voluto deporre una corona d’alloro in ricordo dei Caduti della Polizia alla presenza Dirigente Superiore Dr. Paolo Fassari, Dirigente Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, il Capo di Gabinetto, Primo Dirigente Dr. Sandro De Angelis ed una rappresentanza dell’Associazione ANPS. Nato a Pescara il 6 marzo 1960, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma di Laurea Specialista in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e il Diploma di Specializzazione Universitaria in Criminologia Clinica – Dirigente dalle spiccate doti operative ha condotto delicate indagini contro la criminalità organizzata e terrorismo, è entrato nei ruoli dei funzionari della Polizia il 30.12.1985 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ed importanti incarichi tra i quali in ultimo: – Dirigente della Squadra Mobile e ad interim della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara; – Dirigente della Squadra Mobile-Sezione Omicidi della Questura di Roma; – Direttore 2^ e 4^ divisione del Servizio Informazioni Generali di Roma UCIGOS; – Vicario del Questore presso le Questure di Ascoli Piceno ed Ancona; – Questore della Provincia di Enna ed in ultimo della Provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Il Questore De Simone è particolarmente legato al territorio aquilano avendolo conosciuto molto bene nel corso della sua carriera professionale quando da giovane funzionario della Polizia di Stato ha diretto l’Ufficio del Personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al Signor Questore dell’Aquila uno speciale augurio di proficuo lavoro da parte di tutto il personale della Polizia di Stato e di quello dell’amministrazione civile dell’Interno –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Questura di L’Aquila e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it