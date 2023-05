Polizia: ultime news, GIRO D’ITALIA, 2^ TAPPA.

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

Nella seconda giornata di questa edizione del Giro d’Italia, le squadre partecipanti gareggiano sul percorso TERAMO – SAN SALVO passando per Montesilvano e Pescara – I quattro corridori in testa e il gruppo compatto che li insegue hanno appena passato il Traguardo Volante lungo viale della Riviera, vicino alla Nave di Cascella, davanti al numeroso e caloroso pubblico pescarese! Grande plauso alla scorta tecnica della Polizia Stradale e a noi della Questura di Pescara che, insieme alle altre forze di polizia, siamo presenti per vigilare sullo svolgimento in sicurezza della competizione sportiva durante il transito in questa provincia – #giroditalia #tappateramosansalvo #traguardovolante #scortatecnica #essercisempre #manifestazionesportiva

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it