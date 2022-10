Polizia, ultime: RAPINATORI IN TRASFERTA E FINTI CARABINIERI ARRESTATI DALLA POLIZIA DI STATO

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati pugliesi che hanno commesso una rapina in via Lago di Capestrano – riporta testualmente l’articolo online. La Sala Operativa della Questura, ricevuta la segnalazione, ha subito inviato sul posto la Squadra Volante che ha identificato la vittima, un pescarese lì abitante, il quale, poco prima, era stato avvicinato dai due malviventi che, spacciandosi per carabinieri, sotto la minaccia di una pistola, poi risultata essere a salve, lo hanno costretto a salire su una macchina e ammanettato ad un polso facendosi consegnare i soldi che aveva a seguito (500 euro) e il telefono cellulare – si apprende dalla nota stampa. Non soddisfatti del bottino, hanno continuato a minacciare il malcapitato usando, oltre alla citata pistola anche un coltello e lo hanno schiaffeggiato ordinandogli di condurli presso la sua abitazione – si apprende dalla nota stampa. A questo punto la vittima, avendo compreso che i due non erano veri carabinieri, ha reagito ed urlato richiamando l’attenzione del vicinato che è sceso in strada in suo aiuto – riporta testualmente l’articolo online. I due rapinatori si sono dati alla fuga, ma le ricerche coordinate dalla Sala Operativa che ha allertato tutti gli equipaggi sul territorio, hanno permesso ad una pattuglia della Polizia Stradale di bloccarli sulla SS 714 che collega Montesilvano a Francavilla, ancora in possesso della pistola, del coltello e della refurtiva – si legge sul sito web ufficiale. Ora sono in carcere in attesa della convalida dell’arresto – recita il testo pubblicato online. #rapina #manette #refurtiva #pistolasalve #squadravolante #poliziastradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

