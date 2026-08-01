Polonia vittoriosa nella finale Nations League

Sabato 1 Agosto 2026 si è disputata la finale della Nations League maschile di pallavolo, con la nazionale della Polonia che ha regalato un’indimenticabile prestazione. Nell’incontro contro la Slovenia, la squadra polacca ha dominato con un netto 3-0, dimostrando una superiorità tecnica e tattica indiscutibile.

Questo successo ha definito il quadro delle semifinali, confermando la Polonia come una delle potenze mondiali di questo sport. Tra i protagonisti di questa straordinaria vittoria spicca il giocatore Kamil Semeniuk, autore di prestazioni di altissimo livello che hanno contribuito in modo determinante al trionfo.

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