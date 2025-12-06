- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
Viabilità e Trasporti

Ponte dell’Immacolata: previste oltre 31 milioni di spostamenti di veicoli

Ponte dell’Immacolata: previsti oltre 31 milioni di spostamenti di veicoli. Durante il lungo weekend che va da oggi a lunedì 8 dicembre, sulla rete Anas è prevista un’intensa attività di viaggi. Si stimano circa 31,4 milioni di movimenti automobilistici, principalmente verso località montane, centri urbani e punti di interesse commerciale, inclusi vari mercatini di Natale.

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato l’importanza della sicurezza: “La sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli ed evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida”. Ha aggiunto che è fondamentale essere equipaggiati secondo la normativa vigente, con catene a bordo o pneumatici invernali.

Il traffico è previsto in aumento, con particolare congestione attesa nei pomeriggi di oggi e di sabato, mentre si prevedono rientri nelle grandi città lunedì. Le direttrici più colpite saranno quelle in direzione sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica.

Inoltre, il traffico coinvolgerà importanti arterie come l’A2 “Autostrada del Mediterraneo,” le statali 106 e 18 in Calabria, e le autostrade A19 e A29 in Sicilia. È importante notare che, per domenica 7 e lunedì 8 dicembre, sarà in vigore il divieto di transito per i veicoli pesanti dalle 9 alle 22.

Anas raccomanda di mantenere l’attenzione e la prudenza alla guida, invitando tutti a seguire le indicazioni di comportamento per garantire una mobilità più sicura in questo periodo festivo.

