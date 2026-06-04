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Eventi e Cultura

Pontremoli: Kristine Maria Rapino finalista al Premio Pontremoli con il romanzo “Scialacca”

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La scrittrice abruzzese Kristine Maria Rapino si è guadagnata un posto in finale al Premio Pontremoli con il suo romanzo “Scialacca”, edito da Sperling & Kupfer. La giuria, presieduta da Francesco Giorgino, ha annunciato i sei libri finalisti della V edizione del prestigioso premio letterario, che celebra opere di narrativa incentrate sul tema della famiglia.

Il romanzo di Rapino si distingue per la sua capacità di esplorare e valorizzare le relazioni familiari come elemento fondamentale per la crescita umana dei protagonisti. La scrittrice abruzzese, reduce dalla recente vittoria al concorso Parole a Braccio di Perugia, ha accolto la notizia con entusiasmo, definendo l’essere finalista al Premio Pontremoli un “immense onore e una gioia indescrivibile”.

Il Premio Pontremoli, nato dalla collaborazione tra il Forum delle Associazioni Familiari e il Comune di Pontremoli, si propone di celebrare opere che esplorano le molteplici sfaccettature della famiglia. Rapino ha condiviso il suo entusiasmo per questa opportunità di condividere la sua opera e l’esperienza con i lettori e gli altri autori.

L’appuntamento per conoscere il vincitore del Premio Pontremoli è fissato per sabato 4 luglio 2026 alle ore 21.00, nella suggestiva location di Piazza della Repubblica a Pontremoli. Rapino e gli altri finalisti si preparano per una serata emozionante e carica di aspettative, pronti a condividere le proprie opere con il pubblico e a celebrare il valore dei legami familiari attraverso la letteratura.

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