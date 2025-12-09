Popoli, presentazione del libro “Come Chaplin ricreò la Duse”

Popoli, 11 dicembre 2025 – Sarà presentato giovedì 11 dicembre alle ore 17:00, presso la sala interna del Gran Caffè 2.0 a Popoli Terme, il libro di Marcello Gallucci dal titolo “Come Chaplin ricreò la Duse”. L’evento è inserito nel programma di Echi Festival Laboratorio, organizzato dal Drammateatro, e vedrà la partecipazione dell’autore insieme al regista Claudio Di Scanno e all’attrice Susanna Costaglione.

Il libro di Gallucci si preannuncia come un’opera intrigante e ricca di significato, incentrata sull’incontro tra due colossi dell’arte: Eleonora Duse e Charlie Chaplin. Racconta come, nel 1924, durante l’ultima tournée della sua vita negli Stati Uniti, Eleonora Duse abbia incontrato Chaplin, segnando un momento cruciale nelle loro vite e nel retaggio culturale che entrambi hanno lasciato.

In occasione del centesimo anniversario della morte della “divina” Duse, Gallucci ha pubblicato il suo saggio con Jaca Book, intitolato “Eleanora – Come Chaplin ricreò la Duse – Réverie su un mazzo di fiori.” L’opera si propone di esaminare gli effetti di questo confronto tra due dei più grandi interpreti dell’arte teatrale e cinematografica moderna.

Attraverso l’analisi di articoli dell’epoca e contributi di celebri critici, il libro non è solo un racconto sulla Duse, ma offre spunti per esplorare la sua dimensione intima. All’epoca dell’incontro, un giovane Chaplin era già una star del cinema muto, mentre Duse era una delle maggiori dive del teatro mondiale. La fascination dell’attore per la presenza e la profondità espressiva di Duse fu tale da ispirarne la tecnica recitativa, influenzando le sue opere successive.

Particolarmente interessante è come Gallucci approfondisca l’impatto che Eleonora Duse ha avuto sul pubblico americano e come il suo avvicinamento a Chaplin abbia riscritto la sua percezione nella cultura statunitense di inizio Novecento. Il libro illustra come Chaplin abbia “ricreato” la figura della Duse nel suo lavoro, contribuendo a rendere immortale l’eredità artistica di una delle più grandi attrici della storia.

Concludendo la presentazione del libro, sarà un’opportunità non solo per celebrare i due artisti, ma anche per riflettere sull’importanza delle influenze artistiche e culturali che continuano a dettare nuove narrazioni nel mondo dello spettacolo.

L’evento, dedicato a tutti gli amanti della cultura e del teatro, rappresenta un’importante occasione per rievocare il legame tra due figure straordinarie del panorama artistico mondiale.