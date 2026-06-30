Popoli Terme: l’assessore Mario Lattanzio aderisce a Fratelli d’Italia, un valore aggiunto per il partito

Fratelli d’Italia si arricchisce di un nuovo importante ingresso: Mario Giuseppe Lattanzio, assessore del Comune di Popoli Terme, ha deciso di aderire al partito con grande entusiasmo e determinazione.

Lattanzio, amministratore di lunga esperienza e mai tesserato con nessun partito, ha ricoperto incarichi di rilievo come assessore provinciale e presidente dell’ATER di Pescara. Grazie alla sua competenza, equilibrio e profondo legame con l’area del centrodestra, il suo ingresso in Fratelli d’Italia è stato accolto con grande soddisfazione dai vertici del partito e dai suoi rappresentanti a livello regionale, nazionale e locale.

I dirigenti del partito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermano: “Accogliamo con grande entusiasmo Mario Lattanzio in Fratelli d’Italia. La sua adesione rappresenta un valore aggiunto fondamentale: la sua consolidata storia amministrativa e la sua capacità di ascolto contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’azione del partito sui territori, offrendo risposte concrete alle istanze della collettività”.

Con l’ingresso di Lattanzio, Fratelli d’Italia conferma la propria capacità di attrarre amministratori esperti, capaci di coniugare l’esperienza di governo con una costante attenzione al territorio. L’obiettivo del partito è quello di consolidare una classe dirigente sempre più solida e radicata, in grado di dare un impulso decisivo nel rapporto con i cittadini.

Lattanzio, che ha sempre dimostrato di essere coerente con i valori del centrodestra, si propone di dare il suo contributo per un’azione politica improntata alla concretezza e all’interesse dei cittadini. Un’adesione importante che conferma la crescita e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio.