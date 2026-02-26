- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPopoli Terme: Lavori fermi all’ospedale, Di Marco denuncia il silenzio della Asl...
Politica

Popoli Terme: Lavori fermi all’ospedale, Di Marco denuncia il silenzio della Asl e il disagio di pazienti e personale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere Antonio Di Marco ha recentemente espresso la sua preoccupazione riguardo ai lavori in corso presso l’ospedale di Popoli Terme, evidenziando la situazione di stallo in cui versa il presidio ospedaliero.

Dopo una visita al reparto di Ortopedia, Di Marco ha sottolineato la mancanza di progressi nei lavori nonostante le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini di Popoli. Il consigliere ha dichiarato: “Ho assistito al passare delle stagioni, ma non al progredire dei lavori. La situazione è rimasta identica, con pazienti in fila nel corridoio, in condizioni di disagio e con limiti alla privacy inaccettabili. Il personale medico è costretto a lavorare in condizioni difficili, praticamente in trincea”.

Di Marco ha criticato il silenzio dell’ ASL di Pescara e delle istituzioni locali, sottolineando che nonostante numerosi solleciti, la situazione non è cambiata. Il consigliere ha espresso dispiacere per il fatto che a pagare le conseguenze di questa situazione siano i pazienti e il personale sanitario.

Il manager Michitelli, l’assessore Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio sono stati invitati a fare sopralluoghi presso l’ospedale di Popoli Terme, ma Di Marco ha sottolineato che non sono stati registrati miglioramenti significativi. Il consigliere ha concluso affermando: “Spiace, perché a pagare sono e sarranno sempre i pazienti e chi lavora ogni giorno per curarli”.

La situazione all’ospedale di Popoli Terme sembra essere caratterizzata da un immobilismo nei lavori e da un quadro generale di disagio per pazienti e personale, che attendono con ansia una soluzione da parte delle autorità competenti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it