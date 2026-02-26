Popoli Terme: Lavori fermi all’ospedale, Di Marco denuncia il silenzio della Asl e il disagio di pazienti e personale

Il consigliere Antonio Di Marco ha recentemente espresso la sua preoccupazione riguardo ai lavori in corso presso l’ospedale di Popoli Terme, evidenziando la situazione di stallo in cui versa il presidio ospedaliero.

Dopo una visita al reparto di Ortopedia, Di Marco ha sottolineato la mancanza di progressi nei lavori nonostante le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini di Popoli. Il consigliere ha dichiarato: “Ho assistito al passare delle stagioni, ma non al progredire dei lavori. La situazione è rimasta identica, con pazienti in fila nel corridoio, in condizioni di disagio e con limiti alla privacy inaccettabili. Il personale medico è costretto a lavorare in condizioni difficili, praticamente in trincea”.

Di Marco ha criticato il silenzio dell’ ASL di Pescara e delle istituzioni locali, sottolineando che nonostante numerosi solleciti, la situazione non è cambiata. Il consigliere ha espresso dispiacere per il fatto che a pagare le conseguenze di questa situazione siano i pazienti e il personale sanitario.

Il manager Michitelli, l’assessore Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio sono stati invitati a fare sopralluoghi presso l’ospedale di Popoli Terme, ma Di Marco ha sottolineato che non sono stati registrati miglioramenti significativi. Il consigliere ha concluso affermando: “Spiace, perché a pagare sono e sarranno sempre i pazienti e chi lavora ogni giorno per curarli”.

La situazione all’ospedale di Popoli Terme sembra essere caratterizzata da un immobilismo nei lavori e da un quadro generale di disagio per pazienti e personale, che attendono con ansia una soluzione da parte delle autorità competenti.