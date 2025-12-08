Popoli Terme: Presentazione del libro su Chaplin e Duse il 11 dicembre

Marcello Gallucci presenta il suo nuovo libro “Come Chaplin ricreò la Duse” il 11 dicembre a Popoli Terme, presso la sala interna del Gran Caffè 2.0, a partire dalle 17:00. Questo evento fa parte delle attività dell’Echi Festival Laboratorio organizzato dal Drammateatro. Il libro, come suggerisce il titolo, esplora l’incontro artistico tra Eleonora Duse e Charlie Chaplin, due giganti del teatro e del cinema. Gallucci racconta come l’incontro, avvenuto nel 1924 durante l’ultima tournée della Duse negli Stati Uniti, avrebbe influito sia sulla carriera di Chaplin che sull’eredità culturale della grande attrice italiana. “È la storia di una fascinazione artistica” spiega l’autore, che mette in luce come Chaplin fosse profondamente colpito dalla presenza scenica e dalla recitazione della Duse, al punto da essere motivato a integrare elementi del suo stile nelle proprie opere. Gallucci sottolinea che, pur non essendo un libro esclusivamente sulla Duse, fornisce spunti per indagare la sua dimensione intima e artistica. Il volume, pubblicato dalla casa editrice Jaca Book, raccoglie articoli di fazioni e scritti di critici dell’epoca, anche inediti, permettendo al lettore di comprendere l’impatto dell’attrice sul pubblico americano e il modo in cui il suo incontro con Chaplin ha riformulato la sua immagine nella cultura statunitense all’inizio del Novecento. La presentazione vedrà la partecipazione, oltre all’autore, del regista Claudio Di Scanno e dell’attrice Susanna Costaglione, offrendo così un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di teatro e cinema.