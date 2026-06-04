Porta a porta in centro, giovedì 4 giugno arriva la prima isola informatizzata attrezzata

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ambiente spa avvierà domani, giovedì 4 giugno, l’ultimo step dell’estensione del servizio porta a porta in centro – Come è stato annunciato nelle scorse settimane, da domani in poi sarà coinvolta l’Area Pedonale Centrale, compresa nel poligono delimitato da via Mazzini, via C. Battisti (esclusa), Piazza Muzii (esclusa), via C. De Cesaris, viale Regina Margherita (esclusa), via Mazzini, viale della Riviera, Piazza I Maggio, via Carducci, via Parini, via N. Fabrizi (esclusa), via Roma, corso V. Emanuele II e in aggiunta il tratto di via Milano compreso tra via Roma e via Emilia e il tratto di via Firenze compreso tra via Roma e via Genova e inclusi i civici di Via Umbria dal civ. 92 al civ. 102 e dal civ. 73 al civ. 85. Saranno introdotte gradualmente sei isole informatizzate attrezzate – La prima sarà collocata nella giornata di domani, giovedì 4 giugno, in piazza Muzii – precisa il comunicato. In queste isole si potranno conferire il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l’organico (l’unica frazione che si aggiunge rispetto al passato nella differenziazione) tutti i giorni della settimana con orari differenti – precisa la nota online. Inoltre saranno utilizzabili da domani, giovedì 4 giugno, le tre campane interrate esistenti in piazza Sacro Cuore, già predisposte, al cui interno si possono conferire tutti i tipi di rifiuti – I cassonetti stradali saranno via via smantellati ma alcuni rimarranno comunque fruibili nei giorni in cui avviene il posizionamento e la completa attivazione di ogni isola – viene evidenziato sul sito web. Le isole saranno posizionate gradualmente e il conferimento sarà possibile solo con la tessera – viene evidenziato sul sito web. Ambiente è comunque a disposizione per qualsiasi informazione e, anche per le altre zone coinvolte di recente nel porta a porta, è tuttora in corso la distribuzione del materiale nella sede di via Raiale 187. In allegato, nei multimedia, la mappatura delle aree interessate dal porta a porta nella zona centrale della città e la grafica con gli orari (file APC-UD) per il conferimento dei rifiuti

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it