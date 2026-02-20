Portale famiglia INPS: bonus e servizi online

La notizia della presentazione del nuovo Portale della Genitorialità dell’Inps è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si posiziona ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Questo strumento si propone di offrire informazioni e servizi utili alle famiglie, con particolare attenzione ai bonus e ai congedi per genitori. Un passo importante che risponde anche a un dettato della Costituzione, come sottolineato da Vittimberga, rappresentante dell’istituto. Il Portale famiglia dell’Inps diventa così un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare le sfide legate alla genitorialità, offrendo supporto e risorse in un momento cruciale della vita di molte persone.

