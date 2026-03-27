Portofino: il fascino della Riviera Ligure

Portofino, la perla della Riviera Ligure, è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai top trend sui motori di ricerca. Da NCIS ai docufilm, si apre il Portofino Days-International Fiction Festival, un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere della celebre località marittima. Uno degli eventi più attesi è la proiezione di ‘Pied dans l’eau di Malva 1979’, che rappresenterà la Liguria in tutto il suo splendore.

Portofino, con il suo profumo marino e le sue pittoresche baie, continua a sedurre turisti e appassionati di cultura e spettacolo. La sua storia ricca di fascino e mistero è un vero e proprio richiamo per chi ama il bello e l’esclusivo.

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