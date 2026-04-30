Possibile aumento prezzi carburanti per accisa

La questione dell’accisa sui carburanti è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Si parla di un possibile aumento dei prezzi di benzina e diesel nel caso in cui non venga rinnovato il taglio delle accise. Attualmente, è stata prorogata la riduzione di 5 centesimi sull’accisa della benzina per altre tre settimane, mentre per il diesel si sta valutando un intervento diverso. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni dirette sulle tasche degli automobilisti, con un probabile incremento dei costi al distributore. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online.