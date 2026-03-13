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Potenza e Psicologi della Basilicata: il Welcome Day

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In queste ore, il tema della potenza è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. A Potenza si è svolto il primo Welcome Day dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, un’importante occasione di incontro e confronto per la comunità professionale. L’evento, che ha avuto luogo il 13 marzo, ha rappresentato un’importante tappa per consolidare i legami tra gli psicologi della regione e valorizzare il ruolo di questa figura nell’ambito sanitario e sociale.

Il Welcome Day ha offerto l’opportunità di approfondire tematiche di rilievo per la professione, promuovere la crescita professionale e creare nuove sinergie tra gli operatori del settore. Attraverso relazioni, workshop e momenti di confronto, gli psicologi presenti hanno potuto condividere esperienze, conoscenze e prospettive per migliorare la qualità dell’assistenza psicologica nella regione.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per conoscere gli sviluppi legati al mondo della psicologia, è possibile approfondire online, consultando le fonti specializzate e i canali ufficiali dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata.

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