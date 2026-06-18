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Potenziare ruolo medici in medicina di comunità

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In queste ore, la medicina di comunità è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di un accordo ad hoc per potenziare le Case di Comunità e rispettare la scadenza del Pnrr. Secondo la proposta delle Regioni e del Ministero della Salute, si prevede un obbligo per i medici di famiglia di dedicare fino a 6 ore a settimana alle Case di Comunità.

Questo provvedimento, se attuato, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nell’ottica di potenziare i servizi di medicina territoriale e garantire una maggiore presenza medica sul territorio. Tuttavia, emergono anche alcune criticità legate alla mancanza di un piano per coinvolgere gli specialisti, il che potrebbe comportare un sovraccarico ulteriore sugli ospedali.

La proposta di obbligare i medici di famiglia a svolgere un numero minimo di ore settimanali nelle Case di Comunità solleva diverse questioni e dibattiti sul ruolo e la distribuzione delle risorse nel sistema sanitario nazionale. Si prevedono quindi ulteriori sviluppi e approfondimenti su questo tema in futuro. Per rimanere aggiornati, è possibile consultare le fonti online.

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