Praga: la città in tendenza

Praga, la suggestiva capitale della Repubblica Ceca, è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend online. Con il suo ricco patrimonio culturale e architettonico, Praga affascina visitatori da tutto il mondo. Tra le ultime novità, l’acquisizione da parte di Kempinski Hotels dell’Augustine Hotel, segnando così il suo primo investimento nella città dopo oltre cinquant’anni.
Non solo hotel, ma anche cinema: un’interessante guida alla cinematografia ceca in lingua inglese è disponibile questa settimana, offrendo agli appassionati nuove prospettive per esplorare il mondo del cinema locale.
Praga, con la sua storia millenaria, è sempre pronta a regalare emozioni uniche ai suoi visitatori. Per scoprire di più su questa affascinante città e sulle ultime novità, ti invitiamo ad approfondire la tua ricerca online.