Precisazione “Bando affitti” scadente il 23/10/2023 ore 12.00

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

SI FA PRESENTE CHE NEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA AL POSTO DELLA FOTOCOPIA DELL’INTERROGAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AI FITTI 2022, IL RICHIEDENTE POTRA’ PRODURRE LA STAMPA DI TUTTI I QUADRI RILASCIATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LO SPECIFICO CONTRATTO DI LOCAZIONE. L’ITER DA SEGUIRE ON- LINE E’:ENTRARE IN FISCO ON LINE CON SPID O CIE (CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA) INSERENDO LE CREDENZIALI;CERCARE NELLA SCHERMATA “CONTRATTI DI LOCAZIONE” E CLICCARE;PROCEDERE SU “ADEMPIMENTO SUCCESSIVO”;INSERIRE I DATI RICHIESTISTAMPARE TUTTE LE SCHERMATE (FRONTESPIZIO E I QUADRI DA “B” AD “E”) INOLTRE, SEMPRE NEGLI ALLEGATI, SI SPECIFICA CHE PER ATTESTAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO BANCARIO O POSTALE E CARTA PREPAGATA DAL QUALE SI EVINCE L’IBAN DEL RECHIEDENTE IL BENEFICIO, SI INTENDE QUALSIASI DOCUMENTO (DEI SUDDETTI ISTITUTI) DAL QUALE SI EVINCE INEQUIVOCABILMENTE IL N° DELL’IBAN E L’INTESTATARIO DELLO STESSO, COINCIDENTE CON IL RICHIEDENTE.

