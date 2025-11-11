Prefettura di Pescara avvia istruttoria sulla stazione elettrica di Villanova

CEPAGATTI – La Prefettura di Pescara ha comunicato, con nota prot. n. 0088790 dell’11/11/2025, di aver “avviato l’istruttoria di rito” sulla stazione elettrica Terna di Villanova di Cepagatti, a seguito dell’istanza presentata dall’associazione “Piano Pulito” il 26 settembre.

Secondo quanto reso noto dal Viceprefetto vicario, dott.ssa Marisa Amabile, il procedimento è stato avviato “allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo dalle amministrazioni competenti”. L’istanza dell’associazione chiede l’eventuale attivazione dei “poteri sostitutivi” nei confronti del Sindaco di Cepagatti, con riferimento agli artt. 50, 54 e 136 del D.Lgs. 267/2000.

L’associazione contesta “mesi di grave inerzia da parte dell’Amministrazione comunale di Cepagatti” e “infiniti dinieghi di accesso agli atti opposti ai cittadini direttamente esposti e ai loro tecnici di fiducia”, richiamando segnalazioni su “presunte irregolarità autorizzative e rischi per la salute pubblica”.

Elvano Di Paolo, presidente di “Piano Pulito”, afferma: “Siamo stati costretti a rivolgerci al Prefetto dopo anni di silenzi, rinvii e negazioni di trasparenza da parte del Comune. L’avvio dell’istruttoria rappresenta un primo atto concreto di legalità e di tutela per i cittadini che vivono da troppo tempo accanto a un impianto contestato e potenzialmente pericoloso.”

L’associazione “esprime soddisfazione per l’attenzione mostrata dalla Prefettura” e auspica che l’indagine amministrativa conduca “alla piena chiarezza sulla regolarità dell’impianto” e, “se necessario, all’adozione dei provvedimenti urgenti di sospensione delle attività insalubri”. “‘Piano Pulito’ continuerà a vigilare e a collaborare con le autorità, affinché prevalgano la trasparenza, la tutela della salute pubblica e il rispetto della legge”, conclude la nota.