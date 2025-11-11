- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPrefettura di Pescara avvia istruttoria sulla stazione elettrica di Villanova
Attualità

Prefettura di Pescara avvia istruttoria sulla stazione elettrica di Villanova

- Spazio Pubblicitario 02 -

CEPAGATTI – La Prefettura di Pescara ha comunicato, con nota prot. n. 0088790 dell’11/11/2025, di aver “avviato l’istruttoria di rito” sulla stazione elettrica Terna di Villanova di Cepagatti, a seguito dell’istanza presentata dall’associazione “Piano Pulito” il 26 settembre.

Secondo quanto reso noto dal Viceprefetto vicario, dott.ssa Marisa Amabile, il procedimento è stato avviato “allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo dalle amministrazioni competenti”. L’istanza dell’associazione chiede l’eventuale attivazione dei “poteri sostitutivi” nei confronti del Sindaco di Cepagatti, con riferimento agli artt. 50, 54 e 136 del D.Lgs. 267/2000.

L’associazione contesta “mesi di grave inerzia da parte dell’Amministrazione comunale di Cepagatti” e “infiniti dinieghi di accesso agli atti opposti ai cittadini direttamente esposti e ai loro tecnici di fiducia”, richiamando segnalazioni su “presunte irregolarità autorizzative e rischi per la salute pubblica”.

Elvano Di Paolo, presidente di “Piano Pulito”, afferma: “Siamo stati costretti a rivolgerci al Prefetto dopo anni di silenzi, rinvii e negazioni di trasparenza da parte del Comune. L’avvio dell’istruttoria rappresenta un primo atto concreto di legalità e di tutela per i cittadini che vivono da troppo tempo accanto a un impianto contestato e potenzialmente pericoloso.”

L’associazione “esprime soddisfazione per l’attenzione mostrata dalla Prefettura” e auspica che l’indagine amministrativa conduca “alla piena chiarezza sulla regolarità dell’impianto” e, “se necessario, all’adozione dei provvedimenti urgenti di sospensione delle attività insalubri”. “‘Piano Pulito’ continuerà a vigilare e a collaborare con le autorità, affinché prevalgano la trasparenza, la tutela della salute pubblica e il rispetto della legge”, conclude la nota.

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it