Premier League: De Zerbi salva Spurs, Emery rovina a Guardiola

In queste ore, la classifica di Premier League è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si segnala il salvataggio degli Spurs da parte di De Zerbi e l’amara festa rovinata a Guardiola da Emery. Nel frattempo, il Chelsea è fuori dalle coppe, mentre il West Ham si ritrova retrocesso. Il Tottenham, invece, potrà continuare a competere nella prestigiosa lega inglese. Un quadro che conferma l’inarrestabile evoluzione del campionato e l’imprevedibilità degli esiti sportivi.

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