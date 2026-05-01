Premio: arte e comunità protagonisti

In queste ore il tema del premio è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Si parla di varie iniziative legate al mondo dei premi, tra cui Il Premio Sorellanza: Un Viaje de Cuidado, Arte y Comunidad, che mette in luce l’importanza dell’arte e della condivisione nella società contemporanea. Inoltre, emerge la notizia di un libro di un poeta-boscaiolo ammesso al prestigioso Premio Strega, confermando il valore della creatività e della diversità nel panorama letterario. Infine, si segnala un accordo tra INTESA SANPAOLO e i dipendenti per premi fino a 3.200 euro e un piano azionario, a testimonianza dell’attenzione delle aziende verso il riconoscimento e il coinvolgimento dei lavoratori.

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