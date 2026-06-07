Premio DeA: a Pescara le donne eccellenti premiate per il contributo sociale, culturale e professionale

Successo per la cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio DeA a Pescara, finalizzato a celebrare le figure femminili eccellenti nell’ambito professionale, sociale e culturale. L’iniziativa, ideata da Epicentre Cultural Space con la collaborazione dell’Accademia Italia Cultura e Società presieduta dalla dottoressa Letizia Gomato, ha visto premiate diverse donne che si sono distinte nei rispettivi settori.

La cerimonia si è svolta presso l’Autoepi Mobility Hub di Pescara, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del tessuto produttivo locale. Tra le vincitrici, spiccano Angelica Attanasio per il suo contributo nell’imprenditoria del Sud Italia, Paola Ialongo nel settore della finanza e del business, Francesca Di Tonno per il suo ruolo di coordinatrice del gruppo Lei Confindustria Medio Adriatico, e Cinzia Napoleone nel contesto artistico.

L’associazionismo e la tutela delle donne sono stati rappresentati da Daniela Gagliardone, presidente dell’associazione Ananke, e Giulia Nisticò, figura di riferimento nell’associazionismo locale. La valorizzazione dei giovani e della cultura ha visto protagoniste Tatiana Vratonic nella sezione musica e istituzioni AFAM, e Francesca Remigio nel settore sport e talenti emergenti. Infine, nel settore della sanità e della medicina, il riconoscimento è andato a Marilisa Laudadio, mentre Lamia D’Amico è stata premiata per l’eccellenza nel settore tecnologico.

” Il Premio DeA nasce dal desiderio profondo di dare un riconoscimento autentico a donne straordinarie che, attraverso il loro impegno nella cultura, nel sociale e nelle professioni, lasciano un segno indelebile nella nostra comunità. Questo premio celebra il merito puro, la competenza e la forza delle idee. È un tributo a figure che ispirano e che dimostrano, ogni giorno, come il valore reale e la determinazione possano essere la vera forza trainante per la crescita culturale e civile di tutti noi”, hanno dichiarato Giuseppe ed Eleonora Rossi del Mobility Hub Autoepi.

“Il Premio DeA permette di accendere una luce sul valore immenso e sul talento delle donne che operano nella società e questo progetto dimostra come la sinergia e la condivisione di intenti possano creare momenti di riflessione profonda e di vera crescita comunitaria”, ha sottolineato Letizia Gomato. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Paola Epifano, titolare di Autoepi SRL, per il suo sostegno e la sensibilità dimostrata nell’aver creduto in questa iniziativa.