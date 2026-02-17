Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze: Pescara premia Liu Zhenyun e Maria Chiara Carrozza

La XV edizione del Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze ha annunciato i vincitori di quest’anno: lo scrittore cinese Liu Zhenyun e la scienziata italiana Maria Chiara Carrozza. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 20 febbraio 2026 presso la Sala Convegni della Fondazione Pescarabruzzo a Pescara.

Liu Zhenyun è noto per essere una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea asiatica, capace di raccontare con ironia e profondità le trasformazioni sociali e umane della Cina moderna. Il suo romanzo “Una frase ne vale diecimila” ha ottenuto il riconoscimento per la sua capacità di affrontare temi significativi.

Maria Chiara Carrozza, invece, è una scienziata di fama internazionale nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica applicata alla salute e all’ingegneria biomedica. Il Premio le viene conferito per un articolo scientifico riguardante l’utilizzo di un dispositivo biofeedback per migliorare il pattern di deambulazione nelle persone affette da malattia di Parkinson.

I due vincitori entreranno a far parte dell’Albo d’Oro del Premio, insieme a illustri nomi della cultura e della scienza. La giuria è composta da Nicola Mattoscio (Presidente), Stevka Šmitran (Segretario) e Lucia Votano (Componente), e sarà presieduta dalla Fondazione Pescarabruzzo.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di importanti personalità nel campo della cultura e della ricerca scientifica, tra cui il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Rettore dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara Liborio Stuppia. La giornalista Mila Cantagallo modererà l’evento.

Liu Zhenyun e Maria Chiara Carrozza presenteranno i loro contributi durante la cerimonia, dedicati alla loro personale interpretazione della contemporaneità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web della Fondazione Pescarabruzzo.