- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPremio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze: Pescara premia Liu Zhenyun e...
Eventi e Cultura

Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze: Pescara premia Liu Zhenyun e Maria Chiara Carrozza

- Spazio Pubblicitario 02 -

La XV edizione del Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze ha annunciato i vincitori di quest’anno: lo scrittore cinese Liu Zhenyun e la scienziata italiana Maria Chiara Carrozza. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 20 febbraio 2026 presso la Sala Convegni della Fondazione Pescarabruzzo a Pescara.

Liu Zhenyun è noto per essere una delle voci più autorevoli della narrativa contemporanea asiatica, capace di raccontare con ironia e profondità le trasformazioni sociali e umane della Cina moderna. Il suo romanzo “Una frase ne vale diecimila” ha ottenuto il riconoscimento per la sua capacità di affrontare temi significativi.

Maria Chiara Carrozza, invece, è una scienziata di fama internazionale nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica applicata alla salute e all’ingegneria biomedica. Il Premio le viene conferito per un articolo scientifico riguardante l’utilizzo di un dispositivo biofeedback per migliorare il pattern di deambulazione nelle persone affette da malattia di Parkinson.

I due vincitori entreranno a far parte dell’Albo d’Oro del Premio, insieme a illustri nomi della cultura e della scienza. La giuria è composta da Nicola Mattoscio (Presidente), Stevka Šmitran (Segretario) e Lucia Votano (Componente), e sarà presieduta dalla Fondazione Pescarabruzzo.

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di importanti personalità nel campo della cultura e della ricerca scientifica, tra cui il Sindaco di Pescara Carlo Masci e il Rettore dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara Liborio Stuppia. La giornalista Mila Cantagallo modererà l’evento.

Liu Zhenyun e Maria Chiara Carrozza presenteranno i loro contributi durante la cerimonia, dedicati alla loro personale interpretazione della contemporaneità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web della Fondazione Pescarabruzzo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it